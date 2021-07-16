Под Евпаторией загорелся мусорный полигон

Мусорный полигон под Евпаторией загорелся.

Глава администрации города Роман Тихончук на своей странице в Instagram сообщил, что горит только верхняя часть полигона, сильного задымления нет.

«Экскаваторами работаем, самосвалами собираем землю и увозим — пересыпаем. Сильного задымления нет, горит верхняя часть. Мусор принимать завтра будет возможно. Техника работает», — сказал Тихончук.

Глава администрации добавил, что в течение дня сообщит жителям города о состоянии полигона.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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