Происшествия
Под Евпаторией загорелся мусорный полигон
Мусорный полигон под Евпаторией загорелся.
Глава администрации города Роман Тихончук на своей странице в Instagram сообщил, что горит только верхняя часть полигона, сильного задымления нет.
«Экскаваторами работаем, самосвалами собираем землю и увозим — пересыпаем. Сильного задымления нет, горит верхняя часть. Мусор принимать завтра будет возможно. Техника работает», — сказал Тихончук.
Глава администрации добавил, что в течение дня сообщит жителям города о состоянии полигона.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Двое детей получили в травмы в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в аварии в Кировском районе полуострова.
Автомобиль въехал в дом на Карла Маркса в Симферополе. В крымской столице на улице Карла Маркса произошло ДТП.
Отдыхающий в Севастополе нашел бомбу на пляже. Специалисты ОМОН «Беркут» обследовали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который был обнаружен на пляже, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии Крыма.
В Севастополе грузовик ушел под воду. После ливней вода затопила въезд в село Фронтовое – и это уже системная проблема.
Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки
За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
100 ударов ножом: ялтинец зверски убил жену и пытался добраться до тещи
Психически нездоровый ялтинец обвиняется в убийстве жены и покушении на убийство тещи.
Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто
Выплаты компенсаций за утрату автомобиля в результате стихийного бедствия в Крыму могут начаться на следующей неделе.
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров
Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.