Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений ● Крымчане просят Аксенова ввести ограничения для туристов ● Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа» ● Севастополь останется без байк-шоу
Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки
фото © gazetauzao.ru
За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6862 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 225 человек, выздоровевших за весь период – 46 800 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
От чего в 2020 году умирали севастопольцы. О демографической ситуации в Севастополе рассказал депутатам Заксобрания глава департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции, что вновь является абсолютным рекордом.
Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа». Отчеты муниципальных властей республики об отсутствии массовых нарушений масочного режима в общественном транспорте являются ложью.
Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки
За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
100 ударов ножом: ялтинец зверски убил жену и пытался добраться до тещи
Психически нездоровый ялтинец обвиняется в убийстве жены и покушении на убийство тещи.
Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто
Выплаты компенсаций за утрату автомобиля в результате стихийного бедствия в Крыму могут начаться на следующей неделе.
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров
Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.