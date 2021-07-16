Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки

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За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6862 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 225 человек, выздоровевших за весь период – 46 800 человек.

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