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Почти 900 бутылок нелегального пива изъяли в Керчи

13:23 пятница, 16 июля 2021
Керчь

В Керчи пресекли продажу алкоголя без лицензии и документов, подтверждающих легальность продукции.

В пресс-службе Минпрома Крыма уточнили, что так же отсутствовала фиксация оборота продаж в ЕГАИС.

Всего было изъято 116 бутылок различного алкоголя, 11 бутылок без маркировки, но с характерным запахом спирта, и 875 бутылок пива.

В отношении нарушителей законодательства возбуждено административное производство.Ранее сообщалось, что керчанину грозит 6 лет тюрьмы за кражу газовой плиты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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