Власть
Почти 900 бутылок нелегального пива изъяли в Керчи
В Керчи пресекли продажу алкоголя без лицензии и документов, подтверждающих легальность продукции.
В пресс-службе Минпрома Крыма уточнили, что так же отсутствовала фиксация оборота продаж в ЕГАИС.
Всего было изъято 116 бутылок различного алкоголя, 11 бутылок без маркировки, но с характерным запахом спирта, и 875 бутылок пива.
В отношении нарушителей законодательства возбуждено административное производство.Ранее сообщалось, что керчанину грозит 6 лет тюрьмы за кражу газовой плиты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Серийного похитителя спортивных велосипедов поймали в Сакском районе Крыма. В полицию поступило сразу несколько заявлений о кражах спортивных велосипедов.
В Севастополе экс-оперативник пойдет под суд за мошенничество. В Севастополе бывший оперуполномоченный подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пойдет под суд за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В Крыму мужчину разыскивали за угрозы убийством, а поймали на краже. В Симферополе полицейские задержали вора-рецидивиста, который находился в розыске по подозрению в угрозе расправой своей сожительнице.
Симферополец устроил бунт в больнице. 35-летний житель Симферополя устроил скандал в приемном покое больницы.
Несколько уроженцев Донбасса увели девушку у петербуржца в Севастополе фото
Мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, 19-летняя россиянка согласилась, но потом началась водка, угрозы, в итоге - содраны коленки.
В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации
В Севастополе с 16 июля ужесточены антиковидные меры при заселении в гостиницы и организации отдыха на природе, сообщили в правительстве города.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
В Крым фиксируют рекордный рост цен
Севастополь и Крым заняли первое и третье место среди регионов Южного федерального округа по росту потребительских цен за июнь.