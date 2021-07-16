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Власть

Новый глава МВД Украины сделал заявление по Крыму

16:13 пятница, 16 июля 2021
Новый глава МВД Украины сделал заявление по Крыму

фото © Корреспондент

Новый глава МВД Украины Денис Монастырский завил о намерении работать над «восстановлением территориальной целостности страны» в случае вступления в должность.

Об этом он заявил во время выступления в Раде.

«Большую часть своей работы я намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой. Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины», - сказал Монастырский.

Такую позицию он объяснил тем, что в случае назначения будет «ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает сопротивляться агрессии РФ».

Ранее 13 июля министр МВД Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке по собственному желанию. Как утверждают представители фракции «Слуга народа», он принял это решение по просьбе президента Владимира Зеленского.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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