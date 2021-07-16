Происшествия
Несколько уроженцев Донбасса увели девушку у петербуржца в Севастополе
фото © primechaniya.ru
Мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, 19-летняя россиянка согласилась, но потом началась водка, угрозы, в итоге - содраны коленки.
В Ленинском районе Севастополя парень потерял свою 19-летнюю девушку на пляже, поскольку к ним пристали пятеро мужчин, несколько из которых - уроженцы Донбасса, сообщил «ЧП Севастополь» в Instagram.
Парень рассказал, что мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, на что девушка ответила согласием. Однако вместо пива была водка. Спустя какое-то время, утверждает парень, начались угрозы.
«Мужики забрали ее паспорт, спросив сколько лет. После чего она один раз появилась в поле зрения, а затем пропала. Учитывая их угрозы, есть подозрение на похищение, заявление уже написано. Службы вызывал прямо на месте, в тот раз они не приехали, только когда уже повторно вызвал с друзьями в 10 часов вечера. У нас еще должен был быть рейс обратно в Петербург 15 июля», - рассказал молодой человек.
Блогер Владимир Романов на своей странице в Facebook сообщил, что девушка уже нашлась.
«Относительно коленок сказала, что упала. Ее парень очень счастлив. В общем история со счастливым концом. Возможно даже не одним. Но это уже другое», - написал Романов.
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Несколько уроженцев Донбасса увели девушку у петербуржца в Севастополе фото
Мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, 19-летняя россиянка согласилась, но потом началась водка, угрозы, в итоге - содраны коленки.
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