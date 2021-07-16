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Неизвестный вымогает деньги за парковку на Ай-Петри

07:32 пятница, 16 июля 2021
Неизвестный вымогает деньги за парковку на Ай-Петри

фото © Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП|ВКонтакте

Туристы, поднявшиеся на горное плато Ай-Петри в Крыму, жалуются на неизвестного мужчину, который требует с них 300 рублей за стоянку на необорудованной площадке у въезда на канатную дорогу.

По словам автовладельцев, на просьбу предоставить документы, разрешающие взимать здесь плату за парковку, мужчина «посылает подальше». Об этом они написали в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП».

В комментариях к этому сообщению, крымчане напомнили, что в прошлом году этот же мужчина «занимался поборами» с населения на площади перед зоопарком «Сказка».

Многие предложили не реагировать на его требования оплаты. Но нашлись и те, кто посоветовал дать решительный отпор. Наиболее здравомыслящие призвали в подобных случаях сразу же обращаться в полицию.

Отметим, что сообщение «провисело» в Сети уже пять дней, но никакого ответа от контролирующих органов не последовало.

Обратившись к списку муниципальных платных парковок города счастья, журналисты обнаружили в нем стоянку в поселке Охотничьем возле верхней станции канатной дороги. Почему же она тогда не оборудована соответствующими знаками и инфраструктурой? Вопрос остается открытым.

Напомним, на прошлой неделе региональное МВД задержало 27-летнего ялтинца, незаконно бравшего мзду за стоянку возле Ливадийского дворца. А туристов поразила старая схема «развода» с парковочными местами в Бахчисарае.

В тексте использованы материалы: Форпост

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