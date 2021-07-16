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Происшествия

На участке «Тавриды» под Симферополем перекрыли одну полосу из-за ДТП

16:26 пятница, 16 июля 2021

Из-за аварии движение по трассе «Таврида» в районе села Крымская Роза временно осуществляется по одной полосе в сторону Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

«16 июля в 14:40 на трассе А-291 «Таврида» в районе населенного пункта Крымская Роза движение временно осуществляется по одной полосе в сторону города Керчь. Причина –  ДТП.  На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе организации, движение по трассе в сторону Симферополя не затруднено и осуществляется в штатном режиме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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