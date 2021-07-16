Власть
На правительство Крыма совершено кибернападение
фото © Новости Крыма
На правительство Крыма напали хакеры.
Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике.
Сайты республиканских органов власти подверглись массированной DoS-атаке. Были закрыт доступ к порталам кабмина РК и министерств.
В данный момент сайты возобновили работу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов выступил за ужесточение цензуры в Интернете. «Трагедия в Казани вновь поставила перед обществом вопрос о необходимости ограничения доступа молодежи к негативному контенту в интернете», - сообщил свои мысли глава Республики Крым Сергей Аксенов.
YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым». YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.
Власти РФ требуют от Facebook разблокировать Intagram-аккаунт телеканала «Крым-24». Возможно аккаунт был банально заблокирован из-за накруток.
Украинский телеканал «Дом» расширил вещание в Крыму. Телеканал «Дом» с 1 марта расширил свое вещание в Крыму.
Несколько уроженцев Донбасса увели девушку у петербуржца в Севастополе фото
Мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, 19-летняя россиянка согласилась, но потом началась водка, угрозы, в итоге - содраны коленки.
В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации
В Севастополе с 16 июля ужесточены антиковидные меры при заселении в гостиницы и организации отдыха на природе, сообщили в правительстве города.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
В Крым фиксируют рекордный рост цен
Севастополь и Крым заняли первое и третье место среди регионов Южного федерального округа по росту потребительских цен за июнь.