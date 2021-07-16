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Власть

На правительство Крыма совершено кибернападение

14:53 пятница, 16 июля 2021
На правительство Крыма совершено кибернападение

фото © Новости Крыма

На правительство Крыма напали хакеры.

Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике.

Сайты республиканских органов власти подверглись массированной DoS-атаке. Были закрыт доступ к порталам кабмина РК и министерств.

В данный момент сайты возобновили работу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Новый день

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YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым». YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.

Власти РФ требуют от Facebook разблокировать Intagram-аккаунт телеканала «Крым-24». Возможно аккаунт был банально заблокирован из-за накруток.

Украинский телеканал «Дом» расширил вещание в Крыму. Телеканал «Дом» с 1 марта расширил свое вещание в Крыму.

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