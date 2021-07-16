На правительство Крыма совершено кибернападение

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На правительство Крыма напали хакеры.

Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике.

Сайты республиканских органов власти подверглись массированной DoS-атаке. Были закрыт доступ к порталам кабмина РК и министерств.

В данный момент сайты возобновили работу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов выступил за ужесточение цензуры в Интернете. «Трагедия в Казани вновь поставила перед обществом вопрос о необходимости ограничения доступа молодежи к негативному контенту в интернете», - сообщил свои мысли глава Республики Крым Сергей Аксенов.

YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым». YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.

Власти РФ требуют от Facebook разблокировать Intagram-аккаунт телеканала «Крым-24». Возможно аккаунт был банально заблокирован из-за накруток.

Украинский телеканал «Дом» расширил вещание в Крыму. Телеканал «Дом» с 1 марта расширил свое вещание в Крыму.