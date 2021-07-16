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Происшествия

Крымчанин застрелил невестку из гарпуна, ему дали всего девять лет

20:14 пятница, 16 июля 2021
Крымчанин застрелил невестку из гарпуна, ему дали всего девять лет

фото © Новости Крыма

63-летний житель Сакского района признан виновным в убийстве супруги сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«В конце августа прошлого года между подсудимым и супругой его сына произошел конфликт. Находясь в одном из домов в КСП «Береговой», мужчина вооружился приисканным им в указанном домовладении ружьем, предназначенным для подводной охоты, и произвел из него выстрел металлической стрелой в спину женщине, затем нанес рукоятью оружия несколько ударов по голове, после чего мужчина задушил невестку», — рассказали в прокуратуре.

Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил убийцу к 9 годам колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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