Крымчане завалили жалобами Жилнадзор

Крымчане завалили контролирующие органы жалобами на качество содержания многоквартирных жилых домов управляющими компаниями.

Об этом во время совещания по проблемным вопросам ЖКХ сообщила главный государственный жилищный инспектор РК Элина Акулова.

«За первое полугодие в инспекцию поступило 5,5 тысяч обращений граждан, что на 20% больше показателей прошлого года», - сообщила Акулова. При этом большая часть обращений – это дубли жалоб. Так происходит, когда граждане действительно в отчаянии и рассылают одну и ту же жалобу во все инстанции: прокуратуру, Совмин РК и иные ведомства.

По словам Акуловой, только за последнюю неделю поступило более трехсот пятидесяти обращений. Лидером по числу жалоб стал Симферополь – 111 обращений, на втором месте Керчь с 52 жалобами, на третьем – Евпатория – 38, Ялта – 32, Феодосия – 31 жалоба. По каждому обращению будут проведены проверки и, при наличии оснований, приняты меры реагирования.

Всего за этот период времени в инспекцию поступило 369 обращений граждан, большинство касается вопросов ненадлежащего содержания общего имущества МКД управляющими компаниями, жилищными кооперативами. Еще 53 жалобы касались оплаты коммунальных услуг, взносов в Фонд капитального ремонта МКД, одиннадцать – качества проведенного капремонта МКД, 29 – о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, 19 – соблюдений правил пользования жилыми помещениями (перепланировки, переустройство и т.д.).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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