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Происшествия

Керчанину грозит шесть лет тюрьмы за кражу газовой плиты

08:32 пятница, 16 июля 2021

36-летний ранее судимый керчанин залез в окно квартиры на первом этаже и украл газовую варочную поверхность стоимостью семь тысяч рублей.

Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

Владелица плиты – 43-летняя жительница города, немедленно обратилась в полицию. Правоохранители за несколько часов задержали подозреваемого.

Мужчина признался, что похищенное уже продал. Но бытовую технику удалось найти и вернуть законной хозяйке имущества.

В отношении вора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ребенок скатился с горки и попал в больницу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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