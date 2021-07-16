Происшествия
Керчанину грозит шесть лет тюрьмы за кражу газовой плиты
36-летний ранее судимый керчанин залез в окно квартиры на первом этаже и украл газовую варочную поверхность стоимостью семь тысяч рублей.
Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Владелица плиты – 43-летняя жительница города, немедленно обратилась в полицию. Правоохранители за несколько часов задержали подозреваемого.
Мужчина признался, что похищенное уже продал. Но бытовую технику удалось найти и вернуть законной хозяйке имущества.
В отношении вора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Симферополе ребенок скатился с горки и попал в больницу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму за махинации с прибрежной землей задержали главу кооператива. Задержанный за незаконный сбор денег и продажу земли на территории Сакского района Крыма оказался председателем дачно-лодочного кооператива «Нептун».
Севастополец украл штаны с приятным бонусом. Севастопольские оперативники задержали 27-летнего вора, проникшего в чужую квартиру. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Убивший отца сковородой россиянин задержан в Крыму. Подозреваемый в убийстве своего отца нижегородец задержан 9 июля в Евпатории.
Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто
Выплаты компенсаций за утрату автомобиля в результате стихийного бедствия в Крыму могут начаться на следующей неделе.
Потоп в Крыму
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Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации для туристов
Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов при заселении в отели и санатории.
Аномальная жара идет в Крым - объявлено экстренное предупреждение
Аномально жаркая погода прогнозируется в Крыму в следующие пять дней, объявлено экстренное предупреждение.
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Российские спортсмены получили указание игнорировать тему Крыма во время общения с журналистами на Олимпиаде
Российские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, получили инструкцию для общения с иностранными журналистами.