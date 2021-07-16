Происшествия
Керчанин с кулаками набросился на работницу «Крымэнерго»
Житель Керчи напал на контролера электросчетчиков.
Мужчина ударил женщину по голове, сейчас она в больнице с сотрясением мозга. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что в произошедшем разбираются полицейские.
В Крымэнерго напомнили, что любые неправомерные действия против лиц, исполняющих должностные обязанности, караются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района пойдет под суд за убийство собаки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
На участке «Тавриды» под Симферополем перекрыли одну полосу из-за ДТП. Из-за аварии движение по трассе «Таврида» в районе села Крымская Роза временно осуществляется по одной полосе в сторону Керчи.
Два подростка на мопеде стали виновниками ДТП в Керчи. Вчера в Керчи около полуночи 17-летний подросток на мопеде с пассажиром попали в аварию.
В Севастополе женщина с молотком напала на компьютерного мастера. Шестидесятилетняя жительница Севастополя едва не расправилась с мастером, которому отдала в ремонт свой компьютер.
Несколько уроженцев Донбасса увели девушку у петербуржца в Севастополе. Мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, 19-летняя россиянка согласилась, но потом началась водка, угрозы, в итоге - содраны коленки.
В Крыму фиксируют рост цен: свекла и морковь бьют рекорды
Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%.
Попавший под катер севастопольский ныряльщик мог погибнуть накануне
Человек, 12 июля предположительно попавший под катер в Балаклавской бухте, вероятно, был уже мертв на момент столкновения с судном.
Несколько уроженцев Донбасса увели девушку у петербуржца в Севастополе фото
Мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, 19-летняя россиянка согласилась, но потом началась водка, угрозы, в итоге - содраны коленки.
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки
За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.