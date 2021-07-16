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Происшествия

Керчанин с кулаками набросился на работницу «Крымэнерго»

17:46 пятница, 16 июля 2021

Житель Керчи напал на контролера электросчетчиков.

Мужчина ударил женщину по голове, сейчас она в больнице с сотрясением мозга. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что в произошедшем разбираются полицейские.

В Крымэнерго напомнили, что любые неправомерные действия против лиц, исполняющих должностные обязанности, караются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района пойдет под суд за убийство собаки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На участке «Тавриды» под Симферополем перекрыли одну полосу из-за ДТП. Из-за аварии движение по трассе «Таврида» в районе села Крымская Роза временно осуществляется по одной полосе в сторону Керчи.

Два подростка на мопеде стали виновниками ДТП в Керчи. Вчера в Керчи около полуночи 17-летний подросток на мопеде с пассажиром попали в аварию.

В Севастополе женщина с молотком напала на компьютерного мастера. Шестидесятилетняя жительница Севастополя едва не расправилась с мастером, которому отдала в ремонт свой компьютер.

Несколько уроженцев Донбасса увели девушку у петербуржца в Севастополе. Мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, 19-летняя россиянка согласилась, но потом началась водка, угрозы, в итоге - содраны коленки.

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