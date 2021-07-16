Керчанин с кулаками набросился на работницу «Крымэнерго»

Житель Керчи напал на контролера электросчетчиков.

Мужчина ударил женщину по голове, сейчас она в больнице с сотрясением мозга. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что в произошедшем разбираются полицейские.

В Крымэнерго напомнили, что любые неправомерные действия против лиц, исполняющих должностные обязанности, караются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района пойдет под суд за убийство собаки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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