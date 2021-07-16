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Происшествия

Камень упал на палатку туристов на пляже в Севастополе

11:42 пятница, 16 июля 2021

На пляже Васили в Севастополе большой камень упал с отвесной скалы на палатку туристов.

Фото и видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что палатку у скалы поставили парень и девушка. К счастью, их не было внутри в момент происшествия – никто не пострадал.

Пользователи соцсети в комментариях резко высказались по поводу случившегося:

«Как маленькие дети! Сель сошел, а вы там романтику устроили. Езжайте домой, включите телек и любите друг-друга», — написала Юлия Козленко.

Сергей Парфененко добавил, что рядом со скалой есть надпись – «не ставить палатки».

«Ночью даже иногда слышно, как камешки скатываются. Природа пожалела и решила обойтись только порчей имущества», — написал он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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