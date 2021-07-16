Какой сегодня праздник 16 июля

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Сегодня, 16 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День вкусной еды

Фото www.nastroy.net

16 июля во всем мире отмечается необычный праздник – Всемирный день вкусной еды. Этот праздник не является официальным, а история его возникновения доподлинно неизвестна. Однако это не помешало Дню вкусной еды стать одной из главных дат кулинарного мира.

В любой национальной кухне есть свои секреты, передающиеся из поколения в поколение. Несмотря на это, некоторые блюда становятся доступными по всему миру и даже набирают популярность. Например, итальянская кухня давно уже завоевала мир, все более распространенной становится азиатская.

Национальные блюда других стран так притягательны своей необычностью и разнообразием. Многие люди отправляются в кругосветные путешествия ради того, чтобы попробовать блюда различных кухонь. Однако это совсем необязательное условие – в наше время вполне возможно насладиться вкусной едой, даже не выезжая за пределы города.

Всемирный день змеи (World Snake Day)

Фото iz.ru

Ежегодно 16 июля отмечается Всемирный день змей. Хотя это относительно новый праздник, он отмечается любителями дикой природы во всем мире с большим энтузиазмом. Всемирный день змей призван повысить осведомленность широкой общественности о видовом разнообразии этих древних рептилий и призвать к сохранению некоторых исчезающих видов.

Змея является одним из древнейших мифологических персонажей и почитается цивилизациями во всем мире. За змеей основательно закрепилось прилагательное «мудрая». Также им приписывают превосходную интуицию и чуть ли не интеллект.

Змеи играют важную роль в экосистеме планеты, контролируя численность грызунов и вредителей. В некоторых странах Америки, Африки и Южной Азии питающихся мелкими грызунами неядовитых змей даже держат в домах вместо кошек.

Маков день (Мокий и Марк, Стожары)

Мокий и Марк, которых поминают в этот день, жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.

Также сегодня, 16 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских

- День бухгалтера и аудитора Украины

- День дыни в Украине

- День духовной любви (Гергетоба) в Грузии

- День рисования на асфальте

- День личного повара (National Personal Chef Day) в США

- День кукурузных оладьев (National Corn Fritters Day) в США

- День инженера в Гондурасе

- День свежего шпината (Fresh Spinach Day) в США

- День памяти жертв холокоста во Франции

- День Ла-Паса в Боливии

- Асаха Пуджа (Asalha Puja Day) - Таиланд

- День девы Кармен в Перу

Сегодня именины празднуют: Иван, Иакинф, Филипп, Константин, Георгий, Марк, Василий, Александр, Иродион, Фома, Михаил, Никодим, Герасим, Лонгин, Эразм, Евлампий, Анатолий, Асклипиодот, Голиндуха, Демид, Мокей (Мокиан).

Что происходило 16 июля в прошлые годы

1054 - раскол христианской религии на две ветви: католическую и православную (данное событие произошло из-за взаимных проклятий посланника папы римского Льва IX Гумберта и Константинопольского патриарха Михаила Кирулария).

1439 - В Англии по причине эпидемии чумы запрещены поцелуи.

1661 - Стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты.

1814 - напечатано первое стихотворение («К другу стихотворцу») пока еще никому не известного поэта Александра Пушкина.

1860 - шведский химик и изобретатель Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

1877 - завершился первый финал теннисного турнира в Уимблдоне (Британия): победителем стал Спенсер Гор.

1920 - Антанта снимает блокаду с Советской России и тем самым окончательно примиряется с фактом существования последней.

1923 - в Италии запрещены азартные игры: даное решение принял диктатор Бенито Муссолини.

1982 - массовое венчание в Мэдисон-Сквер-Гарден: Преподобный Мун одним махом осчастливил 4 тысячи пар.

1990 - человечество узнало о существовании последнего спутника СатурнаПан.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 июля. Какие праздники будут завтра?

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