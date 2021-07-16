Происшествия
Два подростка на мопеде стали виновниками ДТП в Керчи
Вчера в Керчи около полуночи 17-летний подросток на мопеде с пассажиром попали в аварию.
Юный водитель без прав выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Renault Fluence.
Авария произошла на перекрестке улиц Генерала Петрова и Пошивальникова, уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
17-летний водитель и 15-летний пассажир мопеда с травмами доставлены в керченскую городскую больницу №1.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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