Два подростка на мопеде стали виновниками ДТП в Керчи

Вчера в Керчи около полуночи 17-летний подросток на мопеде с пассажиром попали в аварию.

Юный водитель без прав выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Renault Fluence.

Авария произошла на перекрестке улиц Генерала Петрова и Пошивальникова, уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

17-летний водитель и 15-летний пассажир мопеда с травмами доставлены в керченскую городскую больницу №1.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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