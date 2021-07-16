Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Керчи произошла драка в автобусе по поводу маски, победила полиция ● В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации ● Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений
Аксенов придумал рецепт, как победить коронавирус в Крыму
фото © gazeta.ru
С ростом числа заболевших коронавирусом растет нагрузка на медицинские учреждения.
Сейчас главное для всех – соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Крымской газете».
«Нужно четко понимать, что с ростом числа заболевших растет нагрузка на медицинские учреждения. лабораторные сети, возникает необходимость перепрофилирования медицинских учреждений под ковидные госпитали. По данным на 14 июля, коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 3179 коек в 31 медицинской организации», — отметил Сергей Аксенов.
Глава Крыма в очередной раз призвал крымчан не пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все правила и требования Роспотребнадзора:
«Сейчас главное для всех – соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, требования Роспотребнадзора. Очень многое зависит от осознания каждым из нас серьезности ситуации и своей личной ответственности перед родными и близкими, перед обществом. К противоэпидемиологическим мерам надо относиться с пониманием. Носить маску, соблюдать гигиену рук, социальную дистанцию. Это небольшая цена за самое дорогое, что у нас есть, – жизнь и здоровье, свое и близких людей», — подытожил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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