Аксенов придумал рецепт, как победить коронавирус в Крыму

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С ростом числа заболевших коронавирусом растет нагрузка на медицинские учреждения.

Сейчас главное для всех – соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Крымской газете».

«Нужно четко понимать, что с ростом числа заболевших растет нагрузка на медицинские учреждения. лабораторные сети, возникает необходимость перепрофилирования медицинских учреждений под ковидные госпитали. По данным на 14 июля, коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 3179 коек в 31 медицинской организации», — отметил Сергей Аксенов.

Глава Крыма в очередной раз призвал крымчан не пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все правила и требования Роспотребнадзора:

«Сейчас главное для всех – соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, требования Роспотребнадзора. Очень многое зависит от осознания каждым из нас серьезности ситуации и своей личной ответственности перед родными и близкими, перед обществом. К противоэпидемиологическим мерам надо относиться с пониманием. Носить маску, соблюдать гигиену рук, социальную дистанцию. Это небольшая цена за самое дорогое, что у нас есть, – жизнь и здоровье, свое и близких людей», — подытожил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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