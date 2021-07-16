100 ударов ножом: ялтинец зверски убил жену и пытался добраться до тещи

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Психически нездоровый ялтинец обвиняется в убийстве жены и покушении на убийство тещи.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Мужчина, будучи в приступе психического расстройства, избил жену и тещу. Супруге злоумышленник нанес ножницами, ножом и кухонным топором более 100 ранений по различным частям тела, от которых женщина скончалась. Далее, вооружившись молотком, он попытался взломать входную дверь соседской квартиры, где скрылась теща, однако женщина выпрыгнула из окна, тем самым спаслась от расправы», – сообщила Постнова.

Следствие провело комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно результатам, в момент совершения преступления и в дальнейшем у мужчины выявлялось бредовое расстройство – он не осознавал фактический характер своих действий.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК России (убийство и покушение на убийство). Расследование дела завершено, уточнила Постнова, следователи направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

«Прокуратура Ялты утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 44-летнего местного жителя в связи с совершением им общественно-опасных деяний», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Дело рассмотрит Ялтинский городской суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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