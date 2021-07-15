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Власть

За махинации с уборкой в Евпатории бизнесменам грозит до 10 лет

18:12 четверг, 15 июля 2021
Евпатория

Трое индивидуальных предпринимателей из Евпатории предстанут перед судом за мошенничество при исполнении контрактов по уборке города.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, в 2018 году муниципальное бюджетное учреждение «Порядок» заключило с управляющей компанией «Мойнаки-Сервис» несколько контрактов по уборке юго-западной части города и курортной зоны Евпатории. При этом директор управляющей компании не имел реальной возможности исполнить обязательства, поскольку в штате не было достаточного количества работников и техники.

Сговорившись с другими предпринимателями, позже директор управляющей компании представил заказчику ложные акты сдачи-приемки и графики уборки улиц. На основании этих документов муниципалитет перечислил подрядчику более 9 млн рублей. В ноябре 2020 года коммерсантов задержали сотрудники крымского управления ФСБ.

Расследование уголовного дела завершено. Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение, вместе с уголовным делом оно направлено на рассмотрение в суд. Предпринимателям грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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