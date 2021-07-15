Ялтинскому заповеднику вернут более двух гектаров земли

фото © Новости Крыма

Ялтинский горно-лесной заповедник — самый проблемный из всех крымских заповедников по числу незаконно отрезанных от него в разные годы земель.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

«На момент формирования ФГБУ «Заповедный Крым» его границы уже стояли на кадастре. То есть работу по установлению фактических границ проводили не мы. После изучения вопроса выяснилось, что границы заповедника значительно «похудели», его площадь уменьшилась. Мы провели инвентаризацию всех участков. Сегодня 78 судебных дел рассматриваются в судах разной инстанции. Некоторые мы уже выиграли, но это долгий процесс. В любом случае мы намерены отрезанные от заповедника участки вернуть. Эти территории не очень большие, в общей сумме даже не доходят до гектара», — отметил Андрей Бородин.

А вот размер незаконно вырезанных участков, которые есть в середине заповедника, – больше двух гектаров. Эта земля тоже будет включена в состав заповедника, потому что была выделена незаконно.

В других заповедниках ситуация гораздо лучше, чем в Ялтинском. Они достаточно отдалены от населенных пунктов и не настолько привлекательны для незаконных застройщиков.

«Сейчас, проводя землеустроительные работы, мы поймем, как идут границы, кто наши соседи и как пройдут согласования. Вот тогда будет понятно, есть ли проблемы. На сегодня границы стоят декларативно, проблем никаких нет. Но когда мы их начнем ставить на кадастровый учет, не исключаю пересечений, нахлестов участков и прочее», — отметил директор «Заповедного Крыма».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на три недели продлили запрет на посещение лесов. Скорее всего, леса Крыма будут закрыты все лето.

Стихия повредила Боткинскую и Штангеевскую тропы в Ялте. Экологическое кольцо Крыма (Боткинская и Штангеевская тропы в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике) пострадали в результате паводка 18 июня.

Лесники Крыма бросили все силы на реконструкцию популярных туристических маршрутов. Все силы работников лесных хозяйств Крыма брошены на реконструкцию разрушенных популярных туристических маршрутов.

В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы. Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.