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Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации для туристов

16:23 четверг, 15 июля 2021
Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации для туристов

фото © ria.ru

Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов при заселении в отели и санатории.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».

«Возможно, мы к этому тоже придем», - ответил замминистра на вопрос ведущего, планируются ли в Крыму принять такие меры по аналогии с Кубанью.

По словам Лясковского, сегодня в Крыму туристы могут вакцинироваться как первым, так и вторым компонентом. Но уточнил, что в регион на данный момент поступило небольшое количество «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», поэтому иногда на втором этапе вакцинации этими препаратами возникают накладки. При этом по «Спутнику V» никаких проблем нет.

Как ранее сообщалось, в отели и пансионаты Краснодарского края с 1 августа заселяют с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом, но в этом случае отдыхающие должны будут сделать прививку от коронавирусной инфекции в течение 72 часов после прибытия. С 1 июля в отели и санатории региона заселяют только с отрицательным ПЦР.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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