Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму за сутки утонули четыре отдыхающих, еще один пропал ● На пляжах Ялты морская вода не соответствует нормам ● Уровень бронирования отелей в Севастополе снизился вдвое ● Туристы стали чаще ездить в Крым поездами ● Скандал в крымском отеле: семью выгнали за ужин в купальнике
Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации для туристов
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Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов при заселении в отели и санатории.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».
«Возможно, мы к этому тоже придем», - ответил замминистра на вопрос ведущего, планируются ли в Крыму принять такие меры по аналогии с Кубанью.
По словам Лясковского, сегодня в Крыму туристы могут вакцинироваться как первым, так и вторым компонентом. Но уточнил, что в регион на данный момент поступило небольшое количество «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», поэтому иногда на втором этапе вакцинации этими препаратами возникают накладки. При этом по «Спутнику V» никаких проблем нет.
Как ранее сообщалось, в отели и пансионаты Краснодарского края с 1 августа заселяют с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом, но в этом случае отдыхающие должны будут сделать прививку от коронавирусной инфекции в течение 72 часов после прибытия. С 1 июля в отели и санатории региона заселяют только с отрицательным ПЦР.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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