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Происшествия

В Севастополе участились случаи мошенничества

В Севастополе участились случаи мошенничества под предлогом заработка на инвестиционной платформе, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

По данным полиции, крупную сумму мошенникам перевел один из жителей города.

«На мобильный телефон 51-летнего местного жителя поступил звонок от незнакомца, который под предлогом получения дополнительного заработка на инвестиционных платформах убедил мужчину перевести 234 тысячи рублей на подконтрольный мошенникам счет. После перечисления денег злоумышленник перестал выходить на связь», – говорится в сообщении.

Как отмечается, после произошедшего мужчина обратился в полицию.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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