В Севастополе принят закон о тишине

Заксобрание Севастополя приняло во втором чтении закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя», вокруг которого велось немало споров. В первом чтении он был принят еще в начале марта и с тех пор дорабатывался.

Аналогичный закон действовал в Севастополе и раньше, но к нему накопилось много замечаний, в том числе связанных с обновлением федерального законодательства, которому он со временем перестал соответствовать. Новый законопроект о тишине был разработан депутатами Владимиром Немцевым и Еленой Глотовой.

Однако вчера, вопреки традиции, его представлял не представитель разработчиков, а глава комитета Заксобрания по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов. Елена Глотова, напротив, задавала ему вопросы из зала и ясно дала понять, что ей не нравится ряд поправок, внесенных в законопроект ко второму чтению.

Напомним: в марте, когда законопроект рассматривался впервые, он вызвал серьезные споры. Тогда его представляла Елена Глотова, отдельно остановившаяся на вводимых новшествах: запрете на использование пиротехнических средств в период с 22:00 до 15:00 ежедневно, а также на проведение погрузочных, ремонтных и ряда других работ в многоквартирных домах в выходные и праздничные дни.

Помимо этого, действиями, нарушающими тишину и покой граждан, признавались «использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств»; «игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, иные действия, сопровождающиеся шумом»; «несвоевременное отключение в случае неоднократного срабатывания» охранной сигнализации; использование транспортных средств с выпускной системой без шумоглушителя и пр.

Вице-спикера Татьяну Лобач тогда удивило введение ответственности за шум, «который не может контролировать человек». В частности, за «непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя или иных действий домашнего животного, сопровождающихся шумом». Но Елена Глотова подчеркнула: аналогичные нормы содержатся в проекте нового Административного кодекса РФ, и с ними согласился даже Минюст. Речь, добавила Глотова, идет об оставлении без присмотра на долгое время животных, которые беспокоят соседей.

Депутаты сочли, что закон требует доработки, которая заняла достаточно длительное время. Потребовалась и оценка регулирующего воздействия – как считали некоторые депутаты, закон может серьезно задеть интересы бизнеса. Однако по итогам экспертизы, как сообщил сегодня Вячеслав Камзолов, департамент экономического развития пришел к выводу, что права предпринимателей не пострадают.

Поправок, тем не менее, в законопроект было внесено много. В числе их авторов: губернатор города, депутаты Сергей Лисейцев и Сергей Борисов, а также группа депутатов, в которую вошли Татьяна Лобач, Вячеслав Горелов, Екатерина Бубнова и Василий Зубенко. Ознакомиться с текстом законопроекта в его итоговом виде можно на сайте Заксобрания.

В тексте использованы материалы: Форпост

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