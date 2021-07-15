В Севастополе экс-оперативник пойдет под суд за мошенничество

В Севастополе бывший оперуполномоченный подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пойдет под суд за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В мае мужчина принимал участие в расследовании дела о нарушении авторских прав, фигурантом которого являлся индивидуальный предприниматель. Во время проведения следственных мероприятий полицейские произвели осмотр и обыск офиса бизнесмена.

Они изъяли у него два компьютера, на которых были установлены нелицензионные программные продукты.

Как установило следствие, обвиняемый в мошенничестве сотрудник предложил предпринимателю за денежное вознаграждение «уладить вопрос» с правообладателем программного обеспечения, пообещав, что тот не подаст на него в суд за использование пиратского продукта.

«В действительности не обладая должностными полномочиями для выполнения указанных действий, он ввел предпринимателя в заблуждение и получил таким образом от него 40 тыс. рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый был задержан. Ему вменяется в вину мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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