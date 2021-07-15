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Происшествия

В Севастополе буду судить вандалов за порчу Таврической лестницы

В Севастополе направлено в суд уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия «Спуск Таврический», фигурантами которого стали трое крымчан.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Прокуратурой Ленинского района Севастополя утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех жителей Республики Крым и города Севастополя 1994, 1996 и 1997 г. р.», – говорится в сообщении. 

Молодым людям вменяется в вину повреждение охраняемого государством объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В качестве наказания за это правонарушение соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение свободы до трех лет, либо обязательные/принудительные работы, либо штраф до трех миллионов рублей.

Напомним, как было установлено следствием, ночью 24 февраля злоумышленники, использовав аэрозольные краски, исписали перила и балюстраду Таврической лестницы в Севастополе на участке между улицами Володарского и Большой Морской. Нанесенный объекту культурного наследия ущерб эксперты оценили в 67 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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