Происшествия
В Севастополе буду судить вандалов за порчу Таврической лестницы
В Севастополе направлено в суд уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия «Спуск Таврический», фигурантами которого стали трое крымчан.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
«Прокуратурой Ленинского района Севастополя утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех жителей Республики Крым и города Севастополя 1994, 1996 и 1997 г. р.», – говорится в сообщении.
Молодым людям вменяется в вину повреждение охраняемого государством объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В качестве наказания за это правонарушение соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение свободы до трех лет, либо обязательные/принудительные работы, либо штраф до трех миллионов рублей.
Напомним, как было установлено следствием, ночью 24 февраля злоумышленники, использовав аэрозольные краски, исписали перила и балюстраду Таврической лестницы в Севастополе на участке между улицами Володарского и Большой Морской. Нанесенный объекту культурного наследия ущерб эксперты оценили в 67 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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