Власть
В Севастополе борец с коррупцией попался на взятке и потерял работу
Сотрудники собственной безопасности севастопольского управления МВД совместно с крымским управлением ФСБ задержали оперативника по подозрению во взятке.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Отмечается, что речь идет об оперуполномоченном Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю.
«Он подозревается в получении денежного вознаграждения обманным путем под предлогом не привлечения к ответственности одного из предпринимателей за совершенные им противоправные деяния в сфере нарушения авторских прав и использования контрафактного программного обеспечения», - рассказали в ведомстве.
Полицейский являлся участником следствия по уголовному делу, фигурантом которого был бизнесмен, однако полномочий для выполнения обещанных действий в интересах предпринимателя у него не было. Он обманом получил от бизнесмена 40 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.
Материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», - подытожили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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