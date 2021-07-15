В Крыму за махинации с прибрежной землей задержали главу кооператива

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Задержанный за незаконный сбор денег и продажу земли на территории Сакского района Крыма оказался председателем дачно-лодочного кооператива «Нептун».

Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Спасибо сотрудникам МВД, задержан председатель кооператива «Нептун», и правильно. Продавали эту землю. Пять гектаров земли захвачены на побережье, и никто не видел – ни глава администрации, ни должностные лица – никто ничего не знает, всем до лампочки», – рассказал Аксенов.

По словам главы Крыма, на территории Сакского района республики сложилась критическая ситуация с застройкой прибрежных территорий. «Сакский район застроен по побережью, уничтожен. Уничтожение, по-другому сказать не могу», – добавил Аксенов.

Ранее сегодня он в соцсетях сообщил о задержании председателя кооператива, раздававшего участки в приморской зоне.

В пресс-службе МВД по Республике Крым уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Подозреваемый задержан, ему грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы сроком до шести лет.

Согласно открытым данным, дачно-лодочный кооператив «Нептун» находится в селе Поповка Сакского района.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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