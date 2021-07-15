В Крыму возродили советскую традицию

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В троллейбусах по маршруту «Симферополь — Ялта» будут проходить аудиоэкскурсии. На предприятии «Крымтроллейбус» решили возродить советскую традицию — тогда пассажиров сопровождали кондукторы-экскурсоводы.

В наши дни это будет электронная экскурсия, рассказал сегодня первый заместитель генерального директора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

«Это совместный проект министерства курортов и туризма Крыма, «Крымтроллейбуса», министерства транспорта РК и телерадиокомпании «Крым». Троллейбус оборудован системой ГЛОНАСС. В этот прибор забиты координаты мест, возле которых начинает включаться электронная экскурсия. Ее записали дикторы телерадиокомпании.

Экскурсия не будет идти постоянно, а включаться фрагментами», — рассказал Вячеслав Мартынов.

В этом году будет курсировать только два таких троллейбуса. Они будут отправляться ориентировочно в 11-00 и в 14-40. Если электронная экскурсия станет популярной среди пассажиров, количество троллейбусов увеличат. На стоимость проезда нововведение не повлияет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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