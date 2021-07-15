В Крыму садовник выращивал коноплю на территории молитвенного дома

Духовное управление мусульман Республики Крыма и Севастополя (ДУМК) начало служебную проверку по факту выращивания конопли на территории молельного дома в селе Дорофеево.

Как сообщил председатель религиозных общин Нижнегорского района Рустем Темиров, садовником в молельном доме на общественных началах был житель села.

«Местные мусульмане доверились ему и разрешили следить и ухаживать за территорией и не могли представить себе, что на территории религиозного объекта можно таким делом промышлять», – сообщил Темиров.

Он рассказал, что верующие, приходившие по тропинке в культовое здание, долго не замечали, что происходит за зданием молельного дома.

«По данному факту муфтият Крыма начал служебную проверку. В данный момент гражданин, подозреваемый в совершении правонарушения, уже отстранен от выполнения общественной работы на территории молельного дома», – сообщили в пресс-службе ДУМК.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что на территории молельного дома обнаружена плантация конопли, которую выращивал пенсионер-инвалид. Конопля росла прямо у стен религиозной постройки. Авторы публикации указывают, что полицейские проводят проверку, а растения изъяты и переданы на экспертизу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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