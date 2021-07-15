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В Крыму отремонтируют три железнодорожные станции

14:49 четверг, 15 июля 2021

На станциях Новофедоровка, Останино-Пресноводная и Багерово-Керчь ожидается капитальный ремонт пассажирских платформ, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

«При реализации проектов на пассажирских платформах станций заменят покрытия, восстановят наружное освещение и участки ограждений, а также установят новые малые архитектурные формы», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что указанные работы будут проводиться в рамках плана капитальных ремонтов ФГУБ «Крымская железная дорога» на этот год.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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