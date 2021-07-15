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Общество

В Крыму нашли «капсулу времени» с посланием от воинственных дикарей

19:28 четверг, 15 июля 2021
В Крыму нашли «капсулу времени» с посланием от воинственных дикарей

фото © Анастасия Цайгер

Крым любит баловать разнообразным волшебством и чудесами. Послание, пролежавшее в стеклянной бутылке несколько десятков лет — что может романтичнее и загадочнее?!

— Вместе с мужем Владимиром и друзьями — супружеской парой Тамарой и Дмитрием Куницыными, отдыхала в Алуште, — рассказывает КП-Крым Анастасия Цайгер, жительница поселка Светлый Сакмарского района Оренбургской области. — 8 июля, когда наша компания возвращалась с пляжа в отель, стояла несусветная жара, а тут еще подъем в горку. По тропинке шли медленно и вздыхая. Вдруг Дмитрий увидел на обочине в траве какую-то бутылку. С виду обычная, вся грязная, но ему показалось, что внутри что-то есть.

Хорошенько рассмотрев находку, отдыхающие увидели, что в бутылке лежит бумажка, перемотанная нитью. Туристы хотели было вытащить пробку, но та не поддалась. Пришлось разбить бутылку об камень.

— Это потом мы поняли, что можно было спокойно вытащить пробку в отеле. Но в тот момент у всех возник такой интерес, что усталость как рукой сняло! Руки тряслись от волнения, когда мы взяли в руки бумагу, обвязанную черной ниткой. И снова препятствие — нитку не можем разорвать. Хорошая нить, не то, что сейчас! Когда же развернули бумажку, то на миг дар речи потеряли — записка времени! 1969 год! Больше 50 лет пролежала! Счастью не было придела! Десятки людей ходят по этой дороге, а нашли письмо мы!

Несколько дней назад был сильный дождь, который видимо и смыл откуда-то сверху «капсулу времени».

Вот что написано в записке:

«Эта бумага свидетельствует о том, что здесь, т.е. на этом месте жили три дикаря. Бахилов В.П, Глазунов В.М, Москаленко В.Н. С 16-го июля 1969 г. по 30 июля 1969 г. С этого дня они обязуются приезжать сюда, т.е. на это место до конца своей жизни. Аминь!!! По этой бумажке выселим любого, кто будет на это месте, невзирая на личности. В чем и подписываемся»

Теперь же осталось дело за малым, найти таинственных Бахилова В.П, Глазунова В.М. и Москаленко В.Н., которые полвека назад таким оригинальным образом «застолбили» за собой приглянувшуюся полянку для отдыха.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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