Происшествия
В Крыму мужчину разыскивали за угрозы убийством, а поймали на краже
фото © Новости Крыма
В Симферополе полицейские задержали вора-рецидивиста, который находился в розыске по подозрению в угрозе расправой своей сожительнице.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Крым.
В ведомстве пояснили, что выйти на след разыскиваемого правоохранителям удалось после совершения им еще одного преступления. Так, в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный похитил у ее 12-летней дочери мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.
«По подозрению в краже по горячим следам был задержан 47-летний мужчина. В его вещах был найден украденный телефон, - говорится в сообщении. Кроме того, при проверке личности задержанного выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Также он находился в розыске по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
По версии следствия, ранее мужчина неоднократно угрожал убийством своей сожительнице. После того, как женщина обратилась в полицию, он скрылся от правоохранительных органов.
Задержанный был помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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