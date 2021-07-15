В Крыму мальчик упал с горки и получил перелом основания черепа

Симферопольские следователи начали проверку по факту падения шестилетнего ребенка на детской площадке, в результате которого мальчик получил перелом свода и основания черепа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

«В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация о том, что во время игры на детской площадке на улице Героев Сталинграда 6-летний мальчик получил травму из-за ненадлежащего состояния игрового комплекса. Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «перелом свода и основания черепа», - сообщили в Следкоме.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, по итогам которой действиям ответственных за состояние игровой площадки будет дана правовая оценка.Прокуратура Республики Крым также организовала проверку. «Будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования детской игровой площадки», - отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация, что ребенок упал с горки с высоты полутора метров из-за того, что там не было ограждения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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