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Общество

Уровень бедности в Крыму существенно превышает среднероссийский

07:30 четверг, 15 июля 2021
Уровень бедности в Крыму существенно превышает среднероссийский

фото © pixabay.com

Крым вошел в число самых бедных регионов России.

В 2020 году за чертой бедности жили 9% граждан России: среднемесячный доход менее 10 тысяч рублей зафиксирован у 13,3 млн человек.

В Крыму процент бедных выше общероссийского в 1,5 раза: доля малоимущих составляет 14% от всего населения, сообщает telegram-канал «Территория Крым». По этому показателю республика занимает 20-е место в стране.

Севастополь гораздо богаче: по данным ФинЭкспертизы за чертой бедности живет 7,9% горожан.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму заявили о росте средней зарплаты. По данным за январь-апрель 2021 года, средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций в Крыму составила 35 075 рублей.

Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от потопа. 963 жителя Керчи получили выплаты в размере 10 тысяч рублей, 95 человек получили по 50 тысяч рублей и еще 744 - по 100 тысяч рублей.

Стоимость «утонувших» в Крыму автомобилей оценили в 400 млн рублей. Общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн рублей.

На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей. Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.

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