Средневековую башню Константина в Феодосии пообещали починить

Башня Константина – часть Генуэзской крепости в Феодосии – будет отреставрирована. Главгосэкспертиза утвердила инженерные изыскания, необходимые для подготовки проекта реставрации, сообщила пресс-служба ведомства.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки научно-проектной документации на проведение консервационных и ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения «Башня Константина» в Феодосии. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

Во время проведения инженерных изысканий специалисты изучили конструкцию здания, выполнили геологические и геодезические исследования, определили объем работ для укрепления несущих конструкций.

Башня высотой 21,3 метра построена генуэзцами в 1382 году как часть крепости, она замыкала внешний пояс оборонительной линии. Башню также называли арсенальной из-за хранившихся запасов оружия. Она построена из местного известняка и несколько раз перестраивалась.

«Изначально она была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее отреставрировали», – добавили в пресс-службе.

В перспективе в башне планируют открыть музей генуэзского и османского периода истории Феодосии, организовать выставочные залы и смотровую площадку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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