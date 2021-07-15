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Происшествия

Симферополец устроил бунт в больнице

35-летний житель Симферополя устроил скандал в приемном покое больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Мужчина нецензурно выражался в адрес медицинского персонала, вел себя агрессивно, угрожал причинением физического насилия», — говорится в сообщении.

Наряд Росгвардии задержал дебошира и передал полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе буду судить вандалов за порчу Таврической лестницы. В Севастополе направлено в суд уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия «Спуск Таврический», фигурантами которого стали трое крымчан.

В Севастополе борец с коррупцией попался на взятке и потерял работу. Сотрудники собственной безопасности севастопольского управления МВД совместно с крымским управлением ФСБ задержали оперативника по подозрению во взятке.

Полиция проверила севастопольские бары. В Севастополе участковые уполномоченные полиции проводят рейды по контролю за соблюдением противоэпидемического режима.

СК проверит «шутливое» похищение человека в Севастополе. Севастопольские следователи дадут правовую оценку действиям мужчин, которые ради шутки похитили человека с пляжа в Учкуевке.

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