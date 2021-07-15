Происшествия
Симферополец устроил бунт в больнице
35-летний житель Симферополя устроил скандал в приемном покое больницы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«Мужчина нецензурно выражался в адрес медицинского персонала, вел себя агрессивно, угрожал причинением физического насилия», — говорится в сообщении.
Наряд Росгвардии задержал дебошира и передал полиции для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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