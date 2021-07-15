Происшествия
Симферополец пойдет под суд за разбойное нападение
34-летний ранее неоднократно судимый житель крымской столицы предстанет перед судом за разбойное нападение, совершенное в марте этого года.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
«По версии следствия обвиняемый распивал спиртное в гостях у еще одного жителя крымской столицы. Под надуманным предлогом гость попросил хозяйственный нож, а после того как получил его, угрожая потерпевшему, потребовал отдать ему все деньги, находившиеся в квартире», — рассказали в пресс-службе.
Тогда добычей разбойника стала сумма свыше 52 тысяч рублей. С похищенным обвиняемый скрылся, но после оказался задержан правоохранителями.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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