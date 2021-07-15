Шереметьево тонет, рейсы из Симферополя задерживаются: подробности

В аэропорту Симферополя задерживается вылет семи рейсов в Москву.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

На данный момент вылет рейса авиакомпании Nordwind, который должен был отправиться в столичный аэропорт Шереметьево в 14:50, запланирован на 19:25. Кроме того, на онлайн-табло симферопольского аэропорта есть информация о задержке еще нескольких рейсов в Москву. В частности, вылет рейса Red Wings сместился с 14:45 на 19:05, «Аэрофлота» – с 17:10 на 18:30 и с 18:35 на 19:45, Nordwind - с 19:35 на 21:50. Также задерживаются вечерние рейсы «Аэрофлота» -с 21:00 до 23:45 и «Уральских Авиалиний» - с 21:15 до 23:20.

Информацию о задержке вылетов рейсов подтвердили в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

«Подтверждаем задержку вылета нескольких рейсов в Москву. Информацию о причинах задержек необходимо уточнять в авиакомпаниях», - сообщил представитель главного авиаузла полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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