Севастополец украл штаны с приятным бонусом

Севастопольские оперативники задержали 27-летнего вора, проникшего в чужую квартиру. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

«Злоумышленник тайком проник через открытую входную дверь в квартиру, где похитил брюки, в кармане которых находилась крупная сумма денег. <…> Когда хозяин квартиры увидел, что штаны с деньгами исчезли, он обратился с заявлением в полицию», – рассказали правоохранители.

Без штанов остался 54-летний местный житель. В тот вечер он вернулся домой и, раздеваясь, повесил джинсы на гладильную доску, после чего отправился на кухню и стал заниматься делами по хозяйству. Только спустя время, когда он обнаружил пропажу, мужчина понял, что забыл закрыть за собой входную дверь.

В кармане исчезнувших джинсов было восемнадцать тысяч рублей, поэтому пострадавший незамедлительно сообщил о пропаже в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в надежде, что преступника найдут по горячим следам.

Злоумышленника действительно нашли и задержали довольно быстро, он во всем сознался. В частности, рассказал, как не смог справиться с соблазном поживиться чем-нибудь в одной из незапертых квартир, если такая найдется. В тот день ему повезло.

Теперь задержанный обвиняется по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рецидивист с пистолетом напал на дом пенсионеров в Сакском районе. В одном из небольших сел Сакского района вооруженный пистолетом мужчина напал на дом пенсионеров. Как сообщили в МВД по Крыму, в помещении находились пожилые супруги и их малолетний внук.

Двое крымчан отправятся в колонию за избиение собутыльника до смерти. Два жителя Нижнегорского района Крыма получили по девять лет тюрьмы с ограничением свободы на 1 год за избиение, повлекшее смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

В Симферополе задержали мошенника, предлагавшего водительские права без госэкзамена. Мошенником оказался 63-летний ранее судимый за кражу житель Симферопольского района.

Два крымчанина до смерти избили жителя соседнего села. Нижнегорский районный суд Крыму признал двух местных жителей виновными в избиении человека, которое привело к летальному исходу.