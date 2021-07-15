Происшествия
Севастополец украл штаны с приятным бонусом
Севастопольские оперативники задержали 27-летнего вора, проникшего в чужую квартиру. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.
«Злоумышленник тайком проник через открытую входную дверь в квартиру, где похитил брюки, в кармане которых находилась крупная сумма денег. <…> Когда хозяин квартиры увидел, что штаны с деньгами исчезли, он обратился с заявлением в полицию», – рассказали правоохранители.
Без штанов остался 54-летний местный житель. В тот вечер он вернулся домой и, раздеваясь, повесил джинсы на гладильную доску, после чего отправился на кухню и стал заниматься делами по хозяйству. Только спустя время, когда он обнаружил пропажу, мужчина понял, что забыл закрыть за собой входную дверь.
В кармане исчезнувших джинсов было восемнадцать тысяч рублей, поэтому пострадавший незамедлительно сообщил о пропаже в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в надежде, что преступника найдут по горячим следам.
Злоумышленника действительно нашли и задержали довольно быстро, он во всем сознался. В частности, рассказал, как не смог справиться с соблазном поживиться чем-нибудь в одной из незапертых квартир, если такая найдется. В тот день ему повезло.
Теперь задержанный обвиняется по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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