Российские спортсмены получили указание игнорировать тему Крыма во время общения с журналистами на Олимпиаде

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Российские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, получили инструкцию для общения с иностранными журналистами.

Им рекомендовано не комментировать тему Крыма, допинга в российском спорте и сексуальных домогательств в нем, сообщает российское издание «Ведомости».

Как отмечается, инструкцию разослал Олимпийский комитет России. Спортсменам могут задать вопросы на политические темы, сказано в документе. Им предложено ограничиться самым простым ответом – «без комментариев», но даны и варианты более подробных ответов.

Крым, Донбасс и «другие подобные вопросы» не нужно обсуждать, поскольку «спорт должен оставаться вне политики», указано в памятке ОКР. Еще одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, – это сексуальные домогательства. Спортсмены должны отвечать, что никогда с ними не сталкивались.

На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта. Но рекомендовано уточнять, что, даже выступая под флагом ОКР, спортсмен представляет свою родину и это большая честь, «хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России».

Кроме того, спортсменам рекомендовано «не поддаваться на провокации в социальных сетях». Издание отмечает, что на предыдущих олимпиадах в постсоветский период спортсмены политинформацию не получали.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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