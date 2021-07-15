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Потоп в Крыму

Роспотребнадзор разрешил открыть пляжи в ялтинском Кореизе

14:18 четверг, 15 июля 2021
Ялта

Пляжи одного из самых пострадавших во время потопа населенных пунктов Ялты – Кореиза – вновь открыты для купания, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Роспоторебнадзор после трехкратного отбора проб не выявил нарушений требований СанПиН на пляжах: «Белоруссия», «Мисхорский», «Дюльбер – отделение №1», «Дюльбер – отделение №3», «Санаторий «Мисхор», «Санаторий «Ай-Петри», «Актер Мисхорское отделение», «Русалка-1» и «Русалка-2», – написала Павленко в Facebook.

Таким образом, закрытыми для купания остаются только семь пляжей в центральной части Ялты: «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда».

«Как только закончим расчистку русла (реки) Водопадная и вода будет соответствовать нормам СанПиН – откроем и их. Надеюсь, очень скоро», – добавила Павленко.

Напомним, пляжи в акватории Большой Ялты были закрыты для купания по требованию Роспотребнадзора из-за последствий аномального ливня и последующего потопа. Большую часть из них уже открыли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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