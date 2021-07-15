Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Пострадавшим от ЧС в Крыму пообещали реструктурировать займы ● В Севастополе грузовик ушел под воду ● Почти 100 тысяч тонн грунта вывезено с пострадавших от потопа территорий в Ялте ● Власти объявили, что воду в Ялте можно пить без кипячения ● В Ялте 17 пляжей остаются закрытыми для купания
Роспотребнадзор разрешил открыть пляжи в ялтинском Кореизе
Пляжи одного из самых пострадавших во время потопа населенных пунктов Ялты – Кореиза – вновь открыты для купания, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Роспоторебнадзор после трехкратного отбора проб не выявил нарушений требований СанПиН на пляжах: «Белоруссия», «Мисхорский», «Дюльбер – отделение №1», «Дюльбер – отделение №3», «Санаторий «Мисхор», «Санаторий «Ай-Петри», «Актер Мисхорское отделение», «Русалка-1» и «Русалка-2», – написала Павленко в Facebook.
Таким образом, закрытыми для купания остаются только семь пляжей в центральной части Ялты: «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда».
«Как только закончим расчистку русла (реки) Водопадная и вода будет соответствовать нормам СанПиН – откроем и их. Надеюсь, очень скоро», – добавила Павленко.
Напомним, пляжи в акватории Большой Ялты были закрыты для купания по требованию Роспотребнадзора из-за последствий аномального ливня и последующего потопа. Большую часть из них уже открыли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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