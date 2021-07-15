Власть
Росгвардия получила право оцеплять территории и акватории
Служащие ведомства теперь могут блокировать территории и акватории охраняемых объектов при попытках незаконного их пересечения.
Закон вступил в силу 12 июля.
Ранее Росгвардия могла оцеплять данные территории только при ликвидации последствий катастроф или розыске преступников. Также было разрешено оцеплять жилые помещения или здания, если существовала угроза жизни и здоровью людей.
Теперь сотрудники Национальной гвардии могут блокировать территории и акватории охраняемых объектов, пишет Парламентская газета. Например, Керченский пролив, Крымский мост, электросетевой энергомост в Крым и магистральный газопровод «Краснодарский край — Крым».
«Отсутствие у Росгвардии полномочий производить оцепление (блокирование) акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них создает реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения», — отметили авторы поправок, пишет sev.tv
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