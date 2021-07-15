Пострадавшим от ЧС в Крыму пообещали реструктурировать займы

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Пострадавшие от наводнения жители Республики Крым смогут реструктурировать свои кредитные обязательства.

Соответствующая информация размещена на официальном портале Минфина РФ.

Уточняется, что решение принято в рамках реализации мер по оказанию помощи гражданам, которые взяли ипотечные кредиты и были признаны пострадавшими в результате обильного выпадения осадков на территории РК. Списки пострадавших были переданы в Минфин РФ республиканскими властями.

«Во вторник 13 июля органы власти Республики Крым предоставили информацию о пострадавших гражданах, на основе которой Минфином России организована работа с кредитными и некредитными финансовыми организациями по реструктуризации кредитов», - сказано в сообщении.

Кроме того, регулятор направил информационное письмо в адрес поднадзорных организаций, в котором представлены сформированные Минфином РФ предложения по оказанию помощи пострадавшим в результате ЧС в Крыму. Уточняется, что благодаря внесенным предложениям и рекомендациям, крымчане смогут беспрепятственно обратиться в банки с просьбой о реструктуризации займов с учетом возникшей жизненной ситуации.

17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.

В начале июля ливни переместились в Бахчисарайский район, где 4 июля из-за сильных дождей вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Затопленными оказались несколько населенных пунктов, более 160 человек пришлось эвакуировать. Подтопило больше 120 домов, некоторые строения стихия разрушила почти до основания. Одна женщина погибла.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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