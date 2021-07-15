Здоровье
От чего в 2020 году умирали севастопольцы
фото © Новости Крыма
О демографической ситуации в Севастополе рассказал депутатам Заксобрания глава департамента здравоохранения Виталий Денисов.
По официальным данным, численность населения Севастополя на 1 января 2021 года составляла 509 992 человека – на 60 853 человека больше, чем годом ранее.
А вот рождаемость снизилась: за год в городе родилось 4 225 детей, что на 42 ребенка меньше, чем в 2019 году. Коэффициент рождаемости за 2020 год – 9,43. Случаев материнской смертности в Севастополе в 2020 году не было, как и в 2019-м.
Всего за 2020 год в городе умерло 6 246 человек – на 431 человека больше, чем в 2019 году. Коэффициент общей смертности на 1 000 населения за 2020 год равен 13,94 (на 6,05% больше, чем в 2019 году). Но в целом по стране ухудшение произошло еще более значительное.
«Аналогичный показатель общей смертности в РФ за 12 месяцев 2020 года составил 14,5; в Южном федеральном округе - 14,8. Следовательно, уровень общей смертности в Севастополе ниже среднероссийского», – подчеркивается в размещенном на сайте Заксобрания отчете департамента.
На первом месте среди причин смертности остаются болезни системы кровообращения (БСК). От них за год умерло 3 427 человек (54,87% от всех умерших). Показатель смертности от БСК на 100 тыс. населения в сравнении с 2019 годом увеличился на 2,65% (+131 случай) и составил 764,74 (в 2019 году - 744,96). В основном эти болезни губили лиц пенсионного возраста. Доля трудоспособных граждан, умерших от таких заболеваний, составила 10,85%. Показатель смертности от БСК на 100 тыс. населения трудоспособного возраста составил 149,79 (372 человека) по сравнению с 142,94 (353 человека) в 2019-м.
На втором месте среди причин смертности – новообразования, от которых умерло 1128 человек (это 251,71 случая на 100 тыс. населения, или 18,06% от всех умерших). В 2019 году число умерших было практически таким же – 1 129 человек, или 255,18 случая на 100 тысяч жителей города. Из них 1 113 чел. умерло от злокачественных новообразований (ЗНО).
Количество умерших от ЗНО снизилось на 5 чел. и составило 248,37 на 100 тыс. населения (в 2019 году - 252,69, или 1 118 человек). К сожалению, тут наши дела хуже, чем у соседей и по стране в целом.
«Аналогичный показатель в РФ за 12 месяцев 2020 года составил 195,9, в Южном федеральном округе - 188,8. Доля умерших в трудоспособном возрасте от всех умерших от ЗНО составила 13,93% (155 из 1113 умерших)», – сообщает отчет департамента здравоохранения.
Тем не менее показатель смертности от ЗНО в трудоспособном возрасте снизился и составил 62,41 на 100 тыс. трудоспособного населения (в 2019 году он составлял 66,00). Показатель смертности от инфекционных заболеваний в 2020 году составил 27,67 на 100 тыс. населения, что, как ни парадоксально, на 4,35% ниже показателя 2019 года (тогда было 28,93 на 100 тыс. населения). Объясняется парадокс просто - смертность от коронавирусной инфекции учитывается отдельно.
Аналогичный показатель в РФ за 12 месяцев 2020 г. составил 21,3, в Южном федеральном округе – 20,1.
В тексте использованы материалы: Форпост
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