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Коронавирус в Крыму

Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений

09:57 четверг, 15 июля 2021
Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений

фото © ria.ru

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции, что вновь является абсолютным рекордом.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 301 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 77 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 -завозные из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 53559 случаев новой коронавирусной инфекции, 392  из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 52170 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 6277 лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю. За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2 490 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

86 процентов крымчан все еще не привиты от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами с начала прививочной кампании прошли около 14% жителей Республики Крым.

Индийский штамм коронавируса стал доминирующим в Крыму и Севастополе. Индийский штамм коронавируса («Дельта») стал доминирующим в Крыму и Севастополе.

Крымчане продолжают массово заряжаться коронавирусом. За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции.

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