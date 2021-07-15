Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане просят Аксенова ввести ограничения для туристов ● Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа» ● Севастополь останется без байк-шоу ● В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю ● Морское шоу в Севастополе в День ВМФ отменили из-за ковидных ограничений
Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции, что вновь является абсолютным рекордом.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 301 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 77 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 -завозные из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 53559 случаев новой коронавирусной инфекции, 392 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 52170 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 6277 лиц.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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