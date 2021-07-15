Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений ● Крымчане просят Аксенова ввести ограничения для туристов ● Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа» ● Севастополь останется без байк-шоу ● В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
«138 человек выписаны с выздоровлением, умерли два человека в возрасте 63 и 79 лет», - говорится в сообщении.
Напомним, рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в Севастополе за весь период пандемии был зафиксирован 13 июля и составил 122 человека. Всего в городе с начала пандемии выявлено 18 401 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 16 070 пациентов выздоровели, 788 человек умерло.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции, что вновь является абсолютным рекордом.
Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа». Отчеты муниципальных властей республики об отсутствии массовых нарушений масочного режима в общественном транспорте являются ложью.
В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю. За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2 490 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.
86 процентов крымчан все еще не привиты от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами с начала прививочной кампании прошли около 14% жителей Республики Крым.
Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции, что вновь является абсолютным рекордом.
Крымчане просят Аксенова ввести ограничения для туристов
Крымские пользователи соцсетей предложили главе республики Сергею Аксенову ужесточить требования по приему гостей.
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11 июля
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