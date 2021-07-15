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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

«138 человек выписаны с выздоровлением, умерли два человека в возрасте 63 и 79 лет», - говорится в сообщении.

Напомним, рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в Севастополе за весь период пандемии был зафиксирован 13 июля и составил 122 человека. Всего в городе с начала пандемии выявлено 18 401 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 16 070 пациентов выздоровели, 788 человек умерло.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции, что вновь является абсолютным рекордом.

Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа». Отчеты муниципальных властей республики об отсутствии массовых нарушений масочного режима в общественном транспорте являются ложью.

В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю. За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2 490 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

86 процентов крымчан все еще не привиты от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами с начала прививочной кампании прошли около 14% жителей Республики Крым.

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