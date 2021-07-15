Общество
Какой сегодня праздник 15 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 15 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День русской лени
Если вы еще не вставали с кровати и предпочли отменить все дела ради свидания с мягкой подушкой – можете не торопиться. Ведь это значит, что сегодня ваш праздник – День русской лени, а вы определенно заслужили еще немножко отдыха.
Веками складывалось мнение, что лень – одна из черт русского национального характера. Однако, не спешите обижаться. По мнению ученых, прокрастинация тоже является двигателем процесса. В конце концов, именно лень замотивировала людей на великие изобретения – чтобы жизнь была проще!
Кроме того, по мнению многих руководителей, самые лучшие работники те, что самые ленивые. Они торопятся быстрее сделать работу, чтобы пойти отдыхать, и делают ее аккуратнее остальных, чтобы не пришлось переделывать.
Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day)
Фото www.un.org
Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day), учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года (резолюция A/RES/69/145), с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.
Также эта дата призвана напомнить о роли молодежи в продвижении устойчивого развития и необходимости инвестиций в здравоохранение, профессиональную подготовку и трудоустройство молодых людей. Идея учреждения Дня принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН, которые на очередном заседании Генеральной Ассамблеи выразили обеспокоенность по поводу роста и масштабов безработицы среди молодежи.
Одно из последних «веяний» времени – движение WorldSkills – соревнование молодых квалифицированных рабочих и студентов в возрасте до 22 лет. Когда в сети интернет молодежь выкладывает фотографии со своих рабочих мест. Это не только реклама навыков и достижений. Кроме того, WorldSkills формирует у школьников и их родителей новое отношение к современным рабочим профессиям и учреждениям системы среднего профессионального образования.
Берегиня
Народный праздник «Берегиня» отмечается 15 июля (по старому стилю - 2 июля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Фотия - митрополита Киевского и всея Руси. Другие названия праздника: «Сырая Богородица», «Сырная Богородица», «Фотий», «День Петровой Матки». На Руси в этот день чествовали Берегиню - великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому в этот день девушки ходили в лес - поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.
Также сегодня, 15 июля, отмечают такие праздники:
- День памяти святителя Фотия Московского, всея России чудотворца
- День рождения Нижегородской ярмарки
- День украинских миротворцев
- День смотрения на фонари
- День рисования углем
- День мармеладных червячков (National Gummi Worm Day) в США
- День «Отдай что-то» (National Give Something Away Day) в США
- День пожарной безопасности домашних животных (National Pet Fire Safety Day) в США
- Влакерноба в Грузии
- День президента Ботсваны
- День Грюнвальдской битвы в Литве
- День султана Брунея
- День пудинга из тапиоки (National Tapioca Pudding Day) в США
- Фестиваль святой Розалии в Италии
- День святого Свитуна в Великобритании
Сегодня именины празднуют: Генрих, Арсений, Фотий, Ювеналий.
Что происходило 15 июля в прошлые годы
1228 - папа римский Григорий IX причислил к лику святых основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.
1240 - великое событие в русской военной истории: князь Александр Невский наносит шведам сокрушительное поражение на Неведанное событие вошло в историю как Невская битва.
1410 - польско-литовско-украинские войска в Грюнвальдском сражении наголову разбивают войска Тевтонского ордена.
1776 - в итальянском городе Милан открылся театр «Ла Скала», знаменитое здание было построено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини.
1784 - свой первый полет совершил первый дирижабль с баллонетом.
1795 - знаменитая «Марсельеза» официально стала гимном Франции (на основании этого гимна сложился британский гимн «Боже, храни короля»).
1822 - открылся один из всероссийских центров оптовой и розничной торговлиНижегородская ярмарка.
1923 - в СССР создается монополист на рынке авиаперевозоккомпания «Аэрофлот».
1930 - продолжение многолетней эпохи дефицита на продукты питания в СССРвводится карточная система на мясо.
1965 - конгрессмены США провели закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 июля. Какие праздники будут завтра?
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