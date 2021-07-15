Происшествия
Двое детей получили в травмы в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму
Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в аварии в Кировском районе полуострова.
Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
По предварительным данным, 14 июля в 20:20 на автодороге вблизи села Трудолюбовка водитель автомобиля Opel Vectra при совершении обгона допустил столкновение с грузовым авто Hyundai. На место аварии прибыл наряд ГИБДД.
«Как выяснилось, пострадал водитель и два несовершеннолетних пассажира легкового авто, они доставлены в ближайшее медучреждение для оказания помощи», - сообщили в ведомстве.
В ГУ МЧС по республике, в свою очередь, сообщили, что спасателям пришлось деблокировать водителя из салона покореженного автомобиля.
По факту ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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