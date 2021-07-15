Двое детей получили в травмы в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в аварии в Кировском районе полуострова.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, 14 июля в 20:20 на автодороге вблизи села Трудолюбовка водитель автомобиля Opel Vectra при совершении обгона допустил столкновение с грузовым авто Hyundai. На место аварии прибыл наряд ГИБДД.

«Как выяснилось, пострадал водитель и два несовершеннолетних пассажира легкового авто, они доставлены в ближайшее медучреждение для оказания помощи», - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по республике, в свою очередь, сообщили, что спасателям пришлось деблокировать водителя из салона покореженного автомобиля.

По факту ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отдыхающий в Севастополе нашел бомбу на пляже. Специалисты ОМОН «Беркут» обследовали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который был обнаружен на пляже, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии Крыма.

В Севастополе грузовик ушел под воду. После ливней вода затопила въезд в село Фронтовое – и это уже системная проблема.

Прогулочный катер задавил купальщика у пляжа Севастополя. Как сообщают очевидцы, капитан принял человека за дельфина.

В Крыму за сутки утонули четыре отдыхающих, еще один пропал. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю проводит процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма.