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Происшествия

Двое детей получили в травмы в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму

09:56 четверг, 15 июля 2021
Кировское

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в аварии в Кировском районе полуострова.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, 14 июля в 20:20 на автодороге вблизи села Трудолюбовка водитель автомобиля Opel Vectra при совершении обгона допустил столкновение с грузовым авто Hyundai. На место аварии прибыл наряд ГИБДД.

«Как выяснилось, пострадал водитель и два несовершеннолетних пассажира легкового авто, они доставлены в ближайшее медучреждение для оказания помощи», - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по республике, в свою очередь, сообщили, что спасателям пришлось деблокировать водителя из салона покореженного автомобиля.

По факту ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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