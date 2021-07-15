Происшествия
Автомобиль въехал в дом на Карла Маркса в Симферополе
В крымской столице на улице Карла Маркса произошло ДТП.
Автомобиль с проезжей части влетел в дом, передает «Крым 24».
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе грузовик ушел под воду. После ливней вода затопила въезд в село Фронтовое – и это уже системная проблема.
Прогулочный катер задавил купальщика у пляжа Севастополя. Как сообщают очевидцы, капитан принял человека за дельфина.
В Крыму за сутки утонули четыре отдыхающих, еще один пропал. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю проводит процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма.
Гравитация и легкомыслие снова испортили отпуск туристу в Севастополе. Новый инцидент с падением отдыхающего со скалы рядом с живописным пляжем произошел вчера, 12 июля.
Крым вновь установил антирекорд по количеству новых заражений
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции, что вновь является абсолютным рекордом.
Севастополь снабжал наркотиками всю Россию
В Севастополе местные оперативники и федералы совместными усилиями накрыли группу наркосбытчиков, поставлявших крупными партиями наркотики в разные регионы страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
Грозит ли Крыму «кубанская» жара
В ближайшие дни в Крыму будет сухо и жарко, температура воздуха будет постепенно повышаться, однако столбики термометров пока не достигнут высоких показателей Краснодарского края.
В Крыму отменяют все развлекательные мероприятия
Из-за резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией власти региона отменяют все массовые развлекательные мероприятия.
23 часа назад
Крымчане продолжают массово заряжаться коронавирусом
24 часа назад
Птицы отбирают электроэнергию у крымчан
19 часов назад
Крымчане просят Аксенова ввести ограничения для туристов
12 часов назад
Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа»
Отчеты муниципальных властей республики об отсутствии массовых нарушений масочного режима в общественном транспорте являются ложью.