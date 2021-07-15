Автомобиль въехал в дом на Карла Маркса в Симферополе

В крымской столице на улице Карла Маркса произошло ДТП.

Автомобиль с проезжей части влетел в дом, передает «Крым 24».

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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