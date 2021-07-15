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Аномальная жара идет в Крым - объявлено экстренное предупреждение
фото © Новости Крыма
Аномально жаркая погода прогнозируется в Крыму в следующие пять дней, объявлено экстренное предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
«По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16-20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы», - предупредили в ведомстве.
По данным синоптиков, в пятницу и выходные дни погоду в регионе будут определять воздушные массы тропических широт. «Установится сухая и очень жаркая погода. Температура воздуха ночью до +25, днем до 37 тепла», - уточнили синоптики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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