Аномальная жара идет в Крым - объявлено экстренное предупреждение

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Аномально жаркая погода прогнозируется в Крыму в следующие пять дней, объявлено экстренное предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

«По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16-20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы», - предупредили в ведомстве.

По данным синоптиков, в пятницу и выходные дни погоду в регионе будут определять воздушные массы тропических широт. «Установится сухая и очень жаркая погода. Температура воздуха ночью до +25, днем до 37 тепла», - уточнили синоптики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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