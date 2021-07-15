Аксенов взялся за выгребные ямы

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Муниципальные власти Крыма провалили работу по контролю вывоза жидких коммунальных отходов из частных домовладений и выявлению нарушителей, сливающих отходы непосредственно в окружающую среду.

Об этом в четверг заявил глава РК Сергей Аксенов во время совещание по проблемным вопросам ЖКХ.

Он подчеркнул, что работа не только не была выполнена, но и выявлены случаи предоставления недостоверных данных.

«В частности, в Симферополе на улице Родниковой происходит откачка выгребных ям. Но при этом никто (из чиновников, - ред.) никуда не выходил, наличие договоров на вывоз не проверял. В Сакском районе такая же ситуация», - заявил Аксенов и добавил что при этом «все отрапортовали, что работы были выполнены», однако кто и куда сливает отходы - неизвестно.

Глава Крыма назвал такое поведение предательством и заявил, что необходимо провести служебное расследование и установить круг лиц, причастных к данным фактам. Он подчеркнул, что переговоров с нарушителями вести не намерен.

Ранее глава Крыма дал поручение муниципальным властям составить реестр домов, которые нуждаются в вывозе жидких отходов. Он подчеркивал, что главная задача – не наказать, а помочь крымчанам решить вопрос регулярного и доступного по стоимости вывоза таких отходов.

«Если это малообеспеченные семьи, ветераны или пенсионеры, то необходимо оказать содействие. Не допустить попадания отходов в окружающую среду. В особенности это касается курортных и прибрежных районов республики», - уточнил он и добавил, что лично «пройдет по всему Крыму и проверит, как было выполнено его поручение».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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